La Russa: “Milano ha bisogno di un nuovo stadio, ma non abbattendo San Siro”

Il presidente del Senato e fondatore di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa ha parlato anche della questione San Siro per Milan e Inter

Alessia Scataglini 24 settembre 2025 (modifica il 24 settembre 2025 | 15:16)

Il presidente del Senato e fondatore di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa (tifoso nerazzurro), ha rilasciato ai microfoni del Corriere della Sera una lunga intervista dove ha parlato anche della questione San Siro-nuovo stadio per le due squadre meneghine: Milan e Inter. Ecco, di seguito, le sue parole: