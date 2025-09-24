Pianeta Milan
La Russa: “Milano ha bisogno di un nuovo stadio, ma non abbattendo San Siro”

La Russa: “Milano ha bisogno di un nuovo stadio, ma non abbattendo San Siro” - immagine 1
Il presidente del Senato e fondatore di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa ha parlato anche della questione San Siro per Milan e Inter
Alessia Scataglini

Il presidente del Senato e fondatore di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa (tifoso nerazzurro), ha rilasciato ai microfoni del Corriere della Sera una lunga intervista dove ha parlato anche della questione San Siro-nuovo stadio per le due squadre meneghine: Milan e Inter. Ecco, di seguito, le sue parole:

"La nostra posizione è chiara: Milano ha bisogno di un nuovo stadio, ma non a costo di abbattere San Siro. Si poteva, e forse si può ancora, costruirne uno mantenendo l’attuale, che ha valore economico e può ospitare eventi. Comune e società non hanno mai preso in considerazione l’ipotesi.

Ora i nostri consiglieri devono scegliere: dire no al nuovo stadio significherebbe negare un impianto moderno, dire sì significherebbe accettare la demolizione di San Siro. Sarebbe utile distinguere le due domande: nuovo stadio? Sì. Abbattere San Siro? No. È qui la differenza con i Verdi, che dicono no a tutto. Ora il gruppo si interroga su come tenere insieme queste posizioni e vuole capire se il no dei dissidenti della maggioranza sia reale o di facciata: anche da questo dipenderà l’atteggiamento di FdI".

