Bucchioni: “Il Milan è un’ottima squadra con un calcio moderno. E’ la rivincita di Allegri”

Il giornalista Enzo Bucchioni, ai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà', ha voluto parlare del Milan di Massimiliano Allegri
Alessia Scataglini
Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Lecce per 3-0, il Milan di Massimiliano Allegri continua a stupire. A parlare dei rossoneri è stato il giornalista Enzo Bucchioni che, ai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà', ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco, di seguito, le sue parole:

Bucchioni e le parole sul Milan di Allegri

Se Allegri è cambiato:

"A me interessa zero della partita di ieri sera. Sposto l'orologio al giorno in cui è stato presentato. Vedete la sua espressione, gli occhi della tigre. E' un'altra persona, è arrivato con una voglia di far vedere a chi lo ha criticato negli ultimi anni qualcosa. Alla Juventus, quando è tornato, è stato un flop perché non si è presentato bene. Ora è tornato l'uomo che vuole dimostrare, con umiltà. Ora fa un lavoro più scientifico, più moderno. Il Milan è un'ottima squadra, vedo un calcio moderno. E' il competitor da tenere più in considerazione per lo Scudetto"

Se sembra quello della Juventus:

"Per quello che mi hanno detto, in questo anno senza panchina ha studiato, non come l'altra volta. E' tornato e ha scelto il Milan senza coppe perchè da subito può fare meglio. Questa è la sua grande rivincita, e lo vedremo anche nella dialettica".

