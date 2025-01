Zazzaroni: “Milan imbarazzante. Emerson Royal è un acquisto sbagliato”

Il Milan , tra mercato e prestazione molto deludente contro la Juventus , fa estremamente discutere. Ivan Zazzaroni , giornalista che spesso parla del mondo Milan, ha parlato durante 'Pressing', programma di Mediaset. Prima il suo pensiero sulla partita del Milan contro la Juventus. "Un Milan così non l'avevo ancora visto, è stato imbarazzante. Fofana, Musah, Leao, Reijnders, a questi livelli non l'ho mai visti. Tomori?".

Milan, Zazzaroni: "Emerson Royal? Mbangula sembrava Vinicius. L'errore della società..."

Poi Zazzaroni ha parlato anche di Tomori, della società e di Emerson Royal: "Come fai in 10 giorni a prendere uno più forte di Tomori con meno di trenta milioni. L'errore della società del Milan è di presunzione e incompetenza. Sei una società fragile, dovevi dotarti di un allenatore forte. Emerson Royal è un acquisto sbagliato perché Mbangula sembrava Vinicius". Il brasiliano potrebbe presto lasciare i rossoneri per fare posto a Kyle Walker.