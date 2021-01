Zaccheroni: “Pioli è un tecnico che sa lavorare bene” | Milan News

Milan, Zaccheroni parla di Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan dello Scudetto nel 1999, ha rilasciato un’intervista a ‘ilgiornale.it‘ (LEGGILA PER INTERO QUI). Ecco cosa ha detto Zaccheroni sul lavoro di Stefano Pioli in questo Milan.

“Stefano ovunque è andato ha fatto sempre bene all’inizio, è un tecnico che sa lavorare bene. Ricordo le sue esperienze alla Lazio, al Bologna, all’Inter e alla Fiorentina ad esempio. Poi in corso d’opera si è sempre perso via per diverse ragioni mentre questa volta al Milan è riuscito a trovare una continuità di risultati incredibile”.

"Dopo la pesante sconfitta di Bergamo nel dicembre del 2019 la squadra sembrava morta ma lui con l'aiuto anche di un giocatore come Zlatan Ibrahimović è riuscito a risollevare le sorti della squadra e finora i risultati si sono visti", ha concluso Zaccheroni sul Milan di Pioli.