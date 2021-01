Zaccheroni: “Milan, più chance Scudetto delle altre. Anche se …” | News

Milan, Zaccheroni parla della corsa allo Scudetto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan dello Scudetto nel 1999, ha rilasciato un’intervista a ‘ilgiornale.it‘ (LEGGILA PER INTERO QUI). Ecco cosa ha detto Zaccheroni su chi ha la rosa migliore nella corsa al titolo in questa edizione della Serie A.

“Credo sia innegabile che la Juventus abbia l’organico più forte e completo e questo non possiamo negarlo. Anche l’Inter ha una rosa superiore ai rossoneri, a cascata tutte le altre. Al termine dello scontro diretto Milan-Juventus, però, ero collegato con la ‘Domenica Sportiva‘ e mi sono permesso di dire come la Juventus non abbia ancora trovato la quadra. Dunque aspetterei a mettere la squadra di Andrea Pirlo come la favorita per lo Scudetto“.

"Siamo già a metà campionato e io in questo momento mi oriento su un derby meneghino. Mi viene da dire che il Milan è la squadra che gioca maggiormente in fiducia e che ha dunque più chance di vittoria. Però non si dica che i rossoneri hanno la rosa più forte del campionato perché non è così, Inter e Juventus hanno qualcosa in più e questo fa capire come il Milan stia facendo qualcosa di eccezionale", ha concluso Zaccheroni.