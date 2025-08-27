Vlahovic serve più a Juventus o al Milan? Ambrosini ne parla così

Ambrosini conclude con il suo pensiero: "65 milioni per Kolo Muani sono una montagna di soldi. Il gioco per la Juventus non vale. Io lo terrei".
"Vedendo il ragazzo come si comporta come viene apprezzato dal gruppo, io credo che la Juventus non farebbe male a tenerlo". Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, parla di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus che potrebbe piacere proprio ai rossoneri. Il suo pensiero è chiarissimo. Poi arriva la domanda 'a chi servirebbe di più Vlahovic?'. A rispondere sia Giuseppe Pastore che lo stesso ex capitano rossonero. Ecco le loro parole ad 'Elastici' di 'Cronache di Spogliatoio'.
Il parere di Pastore: "Al Milan come l'acqua nel deserto. Il discorso è che la Juventus ha fatto capire anche in maniera esplicita che Vlahovic lo vorrebbe vendere per motivi economici. Poi sta bene, fa sempre gol e non è così peggiore di David e Kolo Muani. Lui, anche nella esultanza, sembrava volesse sfidare la situazione".
Ambrosini conclude con il suo pensiero: "65 milioni per Kolo Muani sono una montagna di soldi. Il gioco per la Juventus non vale. Io lo terrei".
