Vlahovic serve più a Juventus o al Milan? Ambrosini ne parla così

Il parere di Pastore: "Al Milan come l'acqua nel deserto. Il discorso è che la Juventus ha fatto capire anche in maniera esplicita che Vlahovic lo vorrebbe vendere per motivi economici. Poi sta bene, fa sempre gol e non è così peggiore di David e Kolo Muani. Lui, anche nella esultanza, sembrava volesse sfidare la situazione".