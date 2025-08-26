Orlando: “Mi sembra il Milan dell’anno scorso. Vlahovic …”

Sul Milan: "Non ha alibi, è stato costruito per essere protagonista ma non si può perdere in casa con la Cremonese. Non puoi dare quella sensazione che ogni azione avversaria diventi una potenziale occasione da gol. Mi sembra il Milan dello scorso anno, bisogna intervenire meglio sui soliti problemi difensivi".
Su Yildiz e Nico Paz: "Faranno una grande stagione, a Yildiz gli hanno finalmente dato una maglia da leader. Ora illumina, si sente l'uomo più importante, ha tutto per diventare un fenomeno. Quest'anno non c'è Motta che lo mette in discussione, deve fare quello che ha fatto Del Piero, non sarà semplice ma quella è la strada".
© RIPRODUZIONE RISERVATA