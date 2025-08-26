Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Orlando: “Mi sembra il Milan dell’anno scorso. Vlahovic …”

ULTIME MILAN NEWS

Orlando: “Mi sembra il Milan dell’anno scorso. Vlahovic …”

Calciomercato Milan, Allegri vuole Vlahovic! Doppio colpo con Harder?
Massimo Orlando, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato del Milan, tra Conrad Harder e Dusan Vlahovic
Fabio Barera
Fabio Barera Redattore 

Massimo Orlando, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'TMW Radio', nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Maracanà', soffermandosi sul mercato del Milan, tra Conrad Harder e Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole.

Milan, Orlando: "Avrei preso Vlahovic". Poi punge su ...

—  

Su Conrad Harder: "Non è un giocatore che conosco bene, tra lui e Vlahovic avrei preso il serbo. Non so però se con quel gol di ieri possa pensare di essere davvero ritornato nelle grazie di Tudor e della società. Non lo vedo uno che accetta il ruolo di gregario, se arriva anche Kolo Muani diventa ancora più difficile".

LEGGI ANCHE

Sul Milan: "Non ha alibi, è stato costruito per essere protagonista ma non si può perdere in casa con la Cremonese. Non puoi dare quella sensazione che ogni azione avversaria diventi una potenziale occasione da gol. Mi sembra il Milan dello scorso anno, bisogna intervenire meglio sui soliti problemi difensivi".

LEGGI ANCHE: Lecce-Milan, le probabili formazioni: Allegri sorprende in difesa

Su Yildiz e Nico Paz: "Faranno una grande stagione, a Yildiz gli hanno finalmente dato una maglia da leader. Ora illumina, si sente l'uomo più importante, ha tutto per diventare un fenomeno. Quest'anno non c'è Motta che lo mette in discussione, deve fare quello che ha fatto Del Piero, non sarà semplice ma quella è la strada".

Leggi anche
Milan, alla scoperta di Harder. Amerini: “Veloce e sa far gol”
Milan, Musah parla dei suoi obiettivi stagionali: ecco quali sono

© RIPRODUZIONE RISERVATA