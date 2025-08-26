Orlando: “Mi sembra il Milan dell’anno scorso. Vlahovic …”

Su Yildiz e Nico Paz: "Faranno una grande stagione, a Yildiz gli hanno finalmente dato una maglia da leader. Ora illumina, si sente l'uomo più importante, ha tutto per diventare un fenomeno. Quest'anno non c'è Motta che lo mette in discussione, deve fare quello che ha fatto Del Piero, non sarà semplice ma quella è la strada".