INTERVISTE

Milan, alla scoperta di Harder. Amerini: “Veloce e sa far gol”

Amerini racconta Harder, nuovo attaccante del Milan: veloce, tecnico e goleador. Svelato anche un retroscena sul suo passato.
Francesco De Benedittis

Conrad Harder, attaccante danese classe 2005 dello Sporting Lisbona, è prossimo a diventare un nuovo giocatore del Milan. I rossoneri verseranno nelle casse del club portoghese una cifra complessiva di 27 milioni di euro.

Trattandosi di un talento giovane e ancora poco conosciuto, sia ai tifosi milanisti che agli appassionati in generale, ci ha pensato il suo intermediario in Italia, Daniele Amerini, che ai microfoni di Tuttomercatoweb ha tracciato una panoramica completa sul giocatore. Amerini lo ha descritto così: “Giocatore cattivo, che fa gol, veloce, bravo tecnicamente. È un attaccante completo”.

Parole che lo dipingono come un profilo sicuramente interessante. Restano però i dubbi: sarà davvero pronto per essere titolare nel Milan?

Milan, Amerini svela un retroscena su Harder

Inoltre, Amerini ha rivelato anche un importante retroscena su un possibile trasferimento in Italia avvenuto in passato. Ecco le sue parole.

“Un capo scouting di una squadra importante aveva capito che poteva essere un investimento interessante, poi dall’alto probabilmente non ha avuto l’ok per fare l’operazione. L’ho presentato a 6-7 club italiani ma non c’è stata evidentemente volontà di rischiare”.

