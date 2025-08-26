Milan, alla scoperta di Harder. Amerini: “Veloce e sa far gol”

Trattandosi di un talento giovane e ancora poco conosciuto, sia ai tifosi milanisti che agli appassionati in generale, ci ha pensato il suo intermediario in Italia, Daniele Amerini, che ai microfoni di Tuttomercatoweb ha tracciato una panoramica completa sul giocatore. Amerini lo ha descritto così: “Giocatore cattivo, che fa gol, veloce, bravo tecnicamente. È un attaccante completo”.