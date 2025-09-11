Pianeta Milan
Visnadi: “Gimenez è un signor attaccante. Tocca ad Allegri esaltarlo”

Gianni Visnadi è intervenuto ai microfoni di Radio Rossonera, per commentare le scelte di mercato del Milan: le parole su Gimenez
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Gianni Visnadi, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Rossonera, per commentare le scelte di mercato del Milan, rivolgendo un occhio verso l'attacco rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole:

Visnadi: "Gimenez? Signor attaccante se lo si mette nelle giuste condizioni"

—  

"La campagna acquisti del Milan di quest’anno è stata criticata per il mancato acquisto di un centravanti, per me Gimenez è un signor attaccante se lo si mette nelle giuste condizioni. A gennaio è arrivato in un momento difficile, ora la palla tocca ad Allegri per esaltarlo. Il centravanti serviva anche l’anno scorso e quello prima, quando sono arrivati in prestito Jovic dalla Fiorentina e Abraham dalla Roma nell’ultimo giorno di mercato, ma sembra che tutti questi difetti vengano a galla solo ora”.

Il tema legato al centravanti, in casa Milan, continua ad essere ampiamente discusso. Nonostante tutte le mosse sul mercato e le numerose novità in rosa, resta il pallino legato al mancato arrivo della prima punta che andava a completare l'attacco rossonero.

