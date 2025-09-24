Vinicius Jr parla di Modric: “Il tiro di esterno destro? Me l’ha insegnato lui”

Nulla è lasciato al caso, ecco perchè è soprannominato 'Il Maestro' . Il Real Madrid ha vinto contro il Levante per 4-1 nella giornata di ieri, grazie anche ad un gol magnifico di Vinicius Jr : un gran colpo fatto di esterno destro. Un tiro che, nelle memorie di tutti i tifosi madridisti, ha fatto pensare subito a Luka Modric , attuale centrocampista del Milan ed ex blancos. Ai microfoni di RealMadridTv , nel post partita, il giocatore brasiliano ha parlato proprio del croato. Ecco, di seguito, le sue parole:

“Luka Modric mi ha insegnato a farlo, ci manca molto. Sono stato bravo a calciare in quel modo d’esterno, penso che sia uno dei tiri più belli che abbia mai fatto, calciando in quel modo. Spero di poter continuare così. Sono molto contento della partita. Abbiamo fatto molto bene fin dall’inizio in termini di pressione e possesso palla. Se giochiamo così, vinceremo sempre“.