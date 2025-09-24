Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Vinicius Jr parla di Modric: “Il tiro di esterno destro? Me l’ha insegnato lui”

INTERVISTE

Vinicius Jr parla di Modric: “Il tiro di esterno destro? Me l’ha insegnato lui”

Zola: 'Milan, Modric è un genio nel gestire gioco e palla'
Vinicius Jr, al termine della partita contro il Levante, ha speso alcune parole su Luka Modric, centrocampista del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nulla è lasciato al caso, ecco perchè è soprannominato 'Il Maestro'. Il Real Madrid ha vinto contro il Levante per 4-1 nella giornata di ieri, grazie anche ad un gol magnifico di Vinicius Jr: un gran colpo fatto di esterno destro. Un tiro che, nelle memorie di tutti i tifosi madridisti, ha fatto pensare subito a Luka Modric, attuale centrocampista del Milan ed ex blancos. Ai microfoni di RealMadridTv, nel post partita, il giocatore brasiliano ha parlato proprio del croato. Ecco, di seguito, le sue parole:

Vinicius Jr su Modric: “Il tiro? Me l’ha insegnato lui”

—  

LEGGI ANCHE: Media Day per il Milan Femminile: le rossonere si preparano alla nuova stagione

Luka Modric mi ha insegnato a farlo, ci manca molto. Sono stato bravo a calciare in quel modo d’esterno, penso che sia uno dei tiri più belli che abbia mai fatto, calciando in quel modo. Spero di poter continuare così. Sono molto contento della partita. Abbiamo fatto molto bene fin dall’inizio in termini di pressione e possesso palla. Se giochiamo così, vinceremo sempre“.

Leggi anche
Pastore su Allegri: “Ha riportato il sereno al Milan. Ora si parla di temi...
Paganini: “Il vero acquisto del Milan è stato Allegri. Su Gimenez dico…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA