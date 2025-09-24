Pastore su Allegri: “Ha riportato il sereno al Milan. Ora si parla di temi diversi…”

Milan, Pastore su Allegri: "Ha riportato la tradizione positiva del Milan"

Le parole di Pastore: "Allegri ha riportato, suo malgrado, la tradizione positiva del Milan: cioè lasciare tutto quello che non ha a che fare con la storia del Milan fuori e aver riportato il sereno che, in quanto Milan, è un sereno variabile e condizionato a Milan-Napoli e Juve-Milan, a Milan-Fiorentina. Però non si parla più di temi di cui parlavamo continuamente l’anno scorso in cui si parlava ogni puntata o di Leao, o di Ibrahimovic, o di entrambi. Sono due temi fortissimi in questi anni di Milan e che in questo momento non ne fanno parte: si esalta Modric, ci si meraviglia per Pulisic, per Rabiot…"