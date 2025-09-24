Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Pastore su Allegri: “Ha riportato il sereno al Milan. Ora si parla di temi diversi…”

INTERVISTE

Pastore su Allegri: “Ha riportato il sereno al Milan. Ora si parla di temi diversi…”

Bucchioni: 'Serve ridare senso al Milan. Dove arriverà Allegri?'
Giuseppe Pastore, giornalista sportivo, durante l'ultima puntata di 'Elastici', ha parlato del momento che sta passando il Milan di Allegri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Giuseppe Pastore, noto giornalista sportivo, durante l'ultima puntata d 'Elastici', ha voluto esprimere alcune parole sul momento che sta passando il Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, Pastore su Allegri: "Ha riportato la tradizione positiva del Milan"

—  

Le parole di Pastore: "Allegri ha riportato, suo malgrado, la tradizione positiva del Milan: cioè lasciare tutto quello che non ha a che fare con la storia del Milan fuori e aver riportato il sereno che, in quanto Milan, è un sereno variabile e condizionato a Milan-Napoli e Juve-Milan, a Milan-Fiorentina. Però non si parla più di temi di cui parlavamo continuamente l’anno scorso in cui si parlava ogni puntata o di Leao, o di Ibrahimovic, o di entrambi. Sono due temi fortissimi in questi anni di Milan e che in questo momento non ne fanno parte: si esalta Modric, ci si meraviglia per Pulisic, per Rabiot…"

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Media Day per il Milan Femminile: le rossonere si preparano alla nuova stagione

Ha poi concluso dicendo che: "È merito di Allegri il fatto di essere così rasserenante: ha passato tempeste ben peggiori di questo Milan. Ha in mano le briglie della squadra che mi sembra una squadra con molta voglia di dimostrare, anche individualmente, che lo scempio sportivo dell’anno scorso era una triste parentesi".

Leggi anche
Paganini: “Il vero acquisto del Milan è stato Allegri. Su Gimenez dico…”
Impallomeni: Arbitri? Per me il problema è interno, mi sembra ci siano due anime”

© RIPRODUZIONE RISERVATA