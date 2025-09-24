Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Impallomeni: Arbitri? Per me il problema è interno, mi sembra ci siano due anime”

INTERVISTE

Impallomeni: Arbitri? Per me il problema è interno, mi sembra ci siano due anime”

Impallomeni: Arbitri? Per me il problema è interno, mi sembra ci siano due anime” - immagine 1
Stefano Impallomeni, intervenuto durante 'Maracanà', ha parlato del problema legato agli arbitri con le varie polemiche in Serie A
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo tutte le ultime polemiche arbitrali successe in Serie A, e che hanno colpito anche il Milan di Massimiliano Allegri (basti ripensare all'episodio contro il Bologna di una settimana fa), durante 'Maracanà', trasmissione in onda sulle frequenze di TMW Radio, si è parlato della classe arbitrale italiana e su cosa si possa fare per migliorare l'attuale situazione. Ad esprimere il suo pensiero è stato anche Stefano Impallomeni. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Impallomeni sulla classe arbitrale

—  

Il pensiero di Impallomeni: "Non sarà l'ultima volta che Rocchi interverrà, le recriminazioni ci saranno ancora. Ma per me il problema è interno, mi sembra ci siano due anime, come in tutte le organizzazioni. La figura di Orsato è importante, dall'altra c'è Zappi che cerca di mediare, e poi Rocchi. Il problema è interno e viene tutto esasperato. Se si vedono delle cose che non vanno, si fanno le domande. Il mondo arbitrale non si deve risentire se viene fatto notare che qualcosa non va".

Leggi anche
Repice: “Milan? Non ha incontrato squadre fortissime, vedremo con gli scontri diretti”
Zille: “Nkunku? Avere un giocatore che fa un gol del genere è solo positivo per il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA