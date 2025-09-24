Impallomeni: Arbitri? Per me il problema è interno, mi sembra ci siano due anime”

Dopo tutte le ultime polemiche arbitrali successe in Serie A, e che hanno colpito anche il Milan di Massimiliano Allegri (basti ripensare all'episodio contro il Bologna di una settimana fa), durante 'Maracanà', trasmissione in onda sulle frequenze di TMW Radio, si è parlato della classe arbitrale italiana e su cosa si possa fare per migliorare l'attuale situazione. Ad esprimere il suo pensiero è stato anche Stefano Impallomeni . Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Impallomeni sulla classe arbitrale

Il pensiero di Impallomeni: "Non sarà l'ultima volta che Rocchi interverrà, le recriminazioni ci saranno ancora. Ma per me il problema è interno, mi sembra ci siano due anime, come in tutte le organizzazioni. La figura di Orsato è importante, dall'altra c'è Zappi che cerca di mediare, e poi Rocchi. Il problema è interno e viene tutto esasperato. Se si vedono delle cose che non vanno, si fanno le domande. Il mondo arbitrale non si deve risentire se viene fatto notare che qualcosa non va".