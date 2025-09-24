Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Repice: “Milan? Non ha incontrato squadre fortissime, vedremo con gli scontri diretti”

INTERVISTE

Repice: “Milan? Non ha incontrato squadre fortissime, vedremo con gli scontri diretti”

Repice: “Milan? Non ha incontrato squadre fortissime, vedremo con gli scontri diretti” - immagine 1
Francesco Repice, noto telecronista, ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà', ha parlato di Milan-Napoli
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Tutta una questione di centrocampo. Domenica sera, tra le mura di San Siro, andrà in scena il primo big match della stagione per il Milan di Allegri: lo scontro diretto contro il Napoli di Antonio Conte. I rossoneri, dopo le vittorie con Lecce, Bologna e Udinese, dovranno affrontare i partenopei dell'ex CT della Nazionale Italiana, unica squadra a punti pieni in Serie A. Uno dei temi più discussi tra i vari opinionisti ed ex calciatori è la questione legata al centrocampo. Ha espresso il suo pensiero anche Francesco Repice, noto telecronista, ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà'. Ecco, di seguito, le sue parole:

Repice: "Centrocampo migliore tra Milan e Napoli? Difficile però..."

—  

LEGGI ANCHE: Media Day per il Milan Femminile: le rossonere si preparano alla nuova stagione

Il pensiero di Repice su quale sia il centrocampo migliore: Milan o Napoli?: "Difficile. Per ora il Milan però non ha incontrato squadre fortissime, ora vedremo con i primi scontri diretti. Allegri? Viene etichettato in un certo modo, come tutte le persone intelligenti però si sta adeguando ai suoi calciatori".

Leggi anche
Zille: “Nkunku? Avere un giocatore che fa un gol del genere è solo positivo per il...
Bucchioni: “Il Milan è un’ottima squadra con un calcio moderno. E’ la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA