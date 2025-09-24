Tutta una questione di centrocampo. Domenica sera, tra le mura di San Siro, andrà in scena il primo big match della stagione per il Milan di Allegri: lo scontro diretto contro il Napoli di Antonio Conte. I rossoneri, dopo le vittorie con Lecce, Bologna e Udinese, dovranno affrontare i partenopei dell'ex CT della Nazionale Italiana, unica squadra a punti pieni in Serie A. Uno dei temi più discussi tra i vari opinionisti ed ex calciatori è la questione legata al centrocampo. Ha espresso il suo pensiero anche Francesco Repice, noto telecronista, ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà'. Ecco, di seguito, le sue parole:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Repice: “Milan? Non ha incontrato squadre fortissime, vedremo con gli scontri diretti”
INTERVISTE
Repice: “Milan? Non ha incontrato squadre fortissime, vedremo con gli scontri diretti”
Francesco Repice, noto telecronista, ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà', ha parlato di Milan-Napoli
Repice: "Centrocampo migliore tra Milan e Napoli? Difficile però..."—
LEGGI ANCHE: Media Day per il Milan Femminile: le rossonere si preparano alla nuova stagione
Il pensiero di Repice su quale sia il centrocampo migliore: Milan o Napoli?: "Difficile. Per ora il Milan però non ha incontrato squadre fortissime, ora vedremo con i primi scontri diretti. Allegri? Viene etichettato in un certo modo, come tutte le persone intelligenti però si sta adeguando ai suoi calciatori".
© RIPRODUZIONE RISERVATA