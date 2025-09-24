Paganini: “Il vero acquisto del Milan è stato Allegri. Su Gimenez dico…”

"Sì, perché non ha il problema delle coppe. Il Napoli lo scorso anno ha avuto la fortuna di non giocare e ha fatto un buon mercato, così come il Milan. E a gennaio, se Gimenez non cresce, credo che lo venderanno e faranno un'operazione lì. L'Inter la vedo in affanno. Voglio capire se Chivu vuole incidere con le sue idee o seguire le orme di Inzaghi. Certo, con Lookman avrebbe inciso di più. Per me Chivu vuole rinnovare, ma si trova anche di fronte ai senatori e quanto possa incidere in quel gruppo storico"