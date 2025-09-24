Paganini: “Il vero acquisto del Milan è stato Allegri. Su Gimenez dico…”

Pianeta Milan
Il giornalista Paolo Paganini, intervenuto i microfoni di 'Maracanà', ha voluto esprimere delle parole sul Milan di Massimiliano Allegri
Il noto giornalista Paolo Paganini, intervenuto i microfoni di 'Maracanà', trasmissione in onda su TMW Radio, ha voluto esprimere delle parole sul Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Il Milan può puntare allo scudetto con Allegri? Le parole di Paganini

Se Allegri è cambiato:

"Il vero acquisto del Milan è stato Allegri come lo scorso anno per il Napoli Conte. Il Milan, come il Napoli lo scorso anno, non ha le coppe e Allegri può lavorare tutta la settimana con la squadra. Lo scorso anno il problema è stato l'aver preso tanti gol. E Allegri sa che l'attacco anche è un problema, per questo punta su un centrocampo che sa difendere ma anche segnare".

Se può competere allo Scudetto:

"Sì, perché non ha il problema delle coppe. Il Napoli lo scorso anno ha avuto la fortuna di non giocare e ha fatto un buon mercato, così come il Milan. E a gennaio, se Gimenez non cresce, credo che lo venderanno e faranno un'operazione lì. L'Inter la vedo in affanno. Voglio capire se Chivu vuole incidere con le sue idee o seguire le orme di Inzaghi. Certo, con Lookman avrebbe inciso di più. Per me Chivu vuole rinnovare, ma si trova anche di fronte ai senatori e quanto possa incidere in quel gruppo storico"

