Vieri risponde a Cassano: “Di Kakà Kvara ha solo la marca di scarpe”

L'ex giocatore del Milan , infatti, ha paragonato il nazionale georgiano ad una grande leggenda del passato rossonero come Ricardo Kakà : "Ci stavo pensando, Kvaratskhelia ha qualcosa di Kakà ...". Vieri , invece, di pronta risposta, ha commentato così: "Sì, lo stesso sponsor delle scarpe".

Lo stesso Cassano, solo due giorni fa, aveva parlato così dell'attuale momento di forma di Khvicha Kvaratskhelia: "Per me è l'esterno sinistro più forte al mondo. Oggi come oggi è fenomenale, al Barcellona potrebbe tranquillamente giocare titolare. Quest'anno ci ha fatto vedere delle cose fuori da ogni logica. Kvaratskhelia è molto più forte di Leao, sa fare molte più cose".