Sorteggio Champions League: Milan-Napoli ai quarti di finale | LIVE News

Quasi tutto pronto, a Nyon (Svizzera), per il sorteggio dei quarti di finale di Champions League.

Sul palco, a Nyon, ecco l'ex calciatore Hamit Altintop, ambasciatore dell'attuale edizione della Champions League, che si giocherà nella sua patria, in Turchia. Estrarrà lui le palline dall'urna.

La vincente di Milan-Napoli se la vedrà, in semifinale, con la vincente di Inter-Benfica.

La vincente, poi, di Real Madrid-Chelsea se la vedrà, in semifinale, con la vincente di Manchester City-Bayern Monaco.

Termina qui il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. A più tardi per date e orari delle partite .

I quarti di Champions League si giocheranno martedì 11 e mercoledì 12 aprile (partite di andata) e martedì 18 e mercoledì 19 aprile (partite di ritorno). Le semifinali sono in programma per martedì 9 e mercoledì 10 maggio (andata) e martedì 16 e mercoledì 17 maggio (ritorno). La finale del torneo è prevista per sabato 10 giugno a Istanbul (Turchia) alle ore 21:00.