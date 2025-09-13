Verso Milan-Bologna, Giaccherini: “I rossoneri hanno cambiato più di tutti”

Si avvicina sempre di più la terza giornata di campionato per gli uomini di Massimiliano Allegri . Domani sera, ore 20:45 a San Siro, andrà in scena Milan-Bologna . Si tratta del primo test realmente probante per i rossoneri, dopo gli impegni contro Cremonese e Lecce . Il Milan è chiamato a trovare i tre punti in casa dopo la delusione data ai propri tifosi alla prima giornata. L'edizione bolognese del 'Corriere della Sera' ha intervistato Emanuele Giaccherini , il quale ha espresso il proprio pensiero sul match.

Le parole di Giaccherini: "Il Milan ha cambiato più di tutti e stravolto il centrocampo. Oggi i rossoneri possono giocare con più moduli e variare anche le soluzioni offensive. Può giocare a due o tre punte e anche senza Leao ci sono soluzioni con Nkunku che può giocare prima punta o esterno. Sicuramente è una squadra in rodaggio. Anche il Bologna è cambiato e a Roma non mi era piaciuto, mentre col Como ho rivisto la squadra dell'anno scorso. La squadra deve solo cavalcare l'entusiasmo e il gioco di Italiano aiuta. Sono curioso di vedere i tre dietro la punta e penso che Rowe possa fare bene".