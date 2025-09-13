Si avvicina sempre di più la terza giornata di campionato per gli uomini di Massimiliano Allegri. Domani sera, ore 20:45 a San Siro, andrà in scena Milan-Bologna. Si tratta del primo test realmente probante per i rossoneri, dopo gli impegni contro Cremonese e Lecce. Il Milan è chiamato a trovare i tre punti in casa dopo la delusione data ai propri tifosi alla prima giornata. L'edizione bolognese del 'Corriere della Sera' ha intervistato Emanuele Giaccherini, il quale ha espresso il proprio pensiero sul match.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Verso Milan-Bologna, Giaccherini: “I rossoneri hanno cambiato più di tutti”
INTERVISTE
Verso Milan-Bologna, Giaccherini: “I rossoneri hanno cambiato più di tutti”
Ci si avvicina sempre di più a Milan-Bologna. L'edizione bolognese del Corriere della Sera ha intervistato Giaccherini, che parlato del match
Milan-Bologna, il pensiero di Giaccherini—
LEGGI ANCHE: Milan-Bologna, le probabili formazioni: Pulisic o Rabiot per Allegri?>>>
Le parole di Giaccherini: "Il Milan ha cambiato più di tutti e stravolto il centrocampo. Oggi i rossoneri possono giocare con più moduli e variare anche le soluzioni offensive. Può giocare a due o tre punte e anche senza Leao ci sono soluzioni con Nkunku che può giocare prima punta o esterno. Sicuramente è una squadra in rodaggio. Anche il Bologna è cambiato e a Roma non mi era piaciuto, mentre col Como ho rivisto la squadra dell'anno scorso. La squadra deve solo cavalcare l'entusiasmo e il gioco di Italiano aiuta. Sono curioso di vedere i tre dietro la punta e penso che Rowe possa fare bene".
© RIPRODUZIONE RISERVATA