Nell'ultima sessione estiva di calciomercato il Milan ha piazzato il suo colpo in entrata più oneroso prelevando a titolo definitivo dal Chelsea l'attaccante francese Christopher Nkunku, classe 1997, cresciuto nel PSG e passato per il RB Lipsia prima di finire ai 'Blues'. Le sue stagioni migliori Nkunku le ha vissute proprio in Germania, con la maglia del RBL, in particolare tra il 2021 e il 2023, quando ha totalizzato 88 presenze tra campionato e coppe, segnando 58 gol e fornendo 29 assist. Una vera forza della natura. Abbiamo parlato di lui, dunque, con chi lo conosce bene: si tratta di Sten Hornig, giornalista della 'BILD' che ormai da diversi anni segue per il prestigioso quotidiano tedesco le vicende del RB Lipsia. Ecco, qui, le sue dichiarazioni su Nkunku a 'PianetaMilan.it'.
Hornig (BILD): “Se non fosse stato per gli infortuni sarebbe una stella in Francia”
L'acquisto più costoso del calciomercato estivo del Milan è l'attaccante Christopher Nkunku: ne abbiamo parlato con chi lo conosce bene
Hornig (BILD): "Nkunku e gli infortuni? Poteva essere una stella"—
Quanto ha pesato il suo grave infortunio nel 2022 finora sulla sua carriera? "Moltissimo. Quando era ancora a Lipsia, ha saltato i Mondiali in Qatar per via del suo infortunio al ginocchio. Non appena era ritornato alla sua forma migliore, si è infortunato di nuovo quando si è trasferito in Inghilterra. Se non fosse stato per gli infortuni, sarebbe già diventato una delle più grandi stelle in Francia".
