Hornig (BILD): “Nkunku era quello che faceva la differenza nel RB Lipsia”

Nell'ultima sessione estiva di calciomercato il Milan ha piazzato il suo colpo in entrata più oneroso prelevando a titolo definitivo dal Chelsea l'attaccante francese Christopher Nkunku, classe 1997, cresciuto nel PSG e passato per il RB Lipsia prima di finire ai 'Blues'. Le sue stagioni migliori Nkunku le ha vissute proprio in Germania, con la maglia del RBL, in particolare tra il 2021 e il 2023, quando ha totalizzato 88 presenze tra campionato e coppe, segnando 58 gol e fornendo 29 assist. Una vera forza della natura. Abbiamo parlato di lui, dunque, con chi lo conosce bene: si tratta di Sten Hornig, giornalista della 'BILD' che ormai da diversi anni segue per il prestigioso quotidiano tedesco le vicende del RB Lipsia. Ecco, qui, le sue dichiarazioni su Nkunku a 'PianetaMilan.it'.
Che ricordi ha lasciato Nkunku a Lipsia? "Dal punto di vista umano, l'ho conosciuto come un professionista con i piedi per terra. Non l'ho mai visto darsi le arie, come invece successo con Xavi Simons, per esempio. Sul campo, lui era quello che faceva la differenza nel RB Lipsia. Un giocatore offensivo molto pericoloso e, soprattutto, versatile, che aveva sempre una soluzione per tutto, ma al contempo non era egoista".
