Hornig su Nkunku: “la sua forza risiede nell’essere estremamente versatile”

Nell'ultima sessione estiva di calciomercato il Milan ha piazzato il suo colpo in entrata più oneroso prelevando a titolo definitivo dal Chelsea l'attaccante francese Christopher Nkunku, classe 1997, cresciuto nel PSG e passato per il RB Lipsia prima di finire ai 'Blues'. Le sue stagioni migliori Nkunku le ha vissute proprio in Germania, con la maglia del RBL, in particolare tra il 2021 e il 2023, quando ha totalizzato 88 presenze tra campionato e coppe, segnando 58 gol e fornendo 29 assist. Una vera forza della natura. Abbiamo parlato di lui, dunque, con chi lo conosce bene: si tratta di Sten Hornig, giornalista della 'BILD' che ormai da diversi anni segue per il prestigioso quotidiano tedesco le vicende del RB Lipsia. Ecco, qui, le sue dichiarazioni su Nkunku a 'PianetaMilan.it'.
Ci puoi descrivere le sue specifiche caratteristiche tecniche? Qual è la sua posizione preferita? E la sua più grande forza e peculiarità? "Secondo me, la sua forza risiede nell'essere estremamente versatile dal punto di vista tecnico. Segna gol con il sinistro, con il destro, di testa e su calcio di rigore. Può essere utilizzato in diversi modi in attacco. Cosa lo distingue? Presta sempre attenzione alla posizione in campo dei suoi compagni".
