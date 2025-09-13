Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ancelotti sul Mondiale: “l’Italia è tra le favorite, ma sta faticando un po’”

INTERVISTE

Ancelotti sul Mondiale: “l’Italia è tra le favorite, ma sta faticando un po’”

Carlo Ancelotti Brasile
Il commissario Tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, ex Milan, in un'intervista concessa ai microfoni di ESPN, ha parlato di diversi temi
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il commissario Tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, ex Milan, in un'intervista concessa ai microfoni di ESPN, ha parlato di diversi temi, soffermandosi anche sul prossimo mondiale. Ecco, di seguito, le sue parole:

Ancelotti: "Italia tra le favorite per il Mondiale. Neymar? Dico che..."

—  

"Le favorite sono sempre le stesse. L'Argentina, che ha vinto l'ultima volta. In Europa, metto in evidenza la Spagna , che sta facendo molto bene. La Francia ha grandi qualità individuali. L'Inghilterra potrebbe essere nel gruppo delle favorite; non vince da molto tempo. Il Brasile è ovviamente fra i favoriti. Anche l'Italia, ma sta faticando a qualificarsi. Voglio vedere anche la Germania".

LEGGI ANCHE

Su Neymar: "Non staremo a guardare come gioca Neymar; tutti conoscono il suo talento. Nel calcio moderno, per sfruttare il suo talento, un giocatore deve essere in buone condizioni fisiche. Se è al meglio, non avrà problemi a entrare in nazionale".

Sul suo futuro: "Ho firmato un contratto annuale. Dopo il Mondiale del 2026, tutto è aperto. Penso che fosse giusto firmare un contratto annuale in quel momento. Non ho problemi, se la CBF lo vorrà, a continuare (fino al 2030)", ha detto Ancelotti".

Poi ha aggiunto: "Sono molto felice qui, anche la mia famiglia è felice. Possiamo pensarci. Abbiamo tempo per parlarne, non ho problemi a continuare. Sarebbe fantastico". Nell'intervista, Carlo Ancelotti ha confermato di voler allenare il Brasile già dall'anno scorso. Secondo lui, "preparare il Brasile ai Mondiali è qualcosa di speciale".

Leggi anche
Hornig (BILD): “Se non fosse stato per gli infortuni sarebbe una stella in Francia”
Hornig (BILD): “Nkunku era quello che faceva la differenza nel RB Lipsia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA