Ancelotti sul Mondiale: “l’Italia è tra le favorite, ma sta faticando un po’”

Su Neymar: "Non staremo a guardare come gioca Neymar; tutti conoscono il suo talento. Nel calcio moderno, per sfruttare il suo talento, un giocatore deve essere in buone condizioni fisiche. Se è al meglio, non avrà problemi a entrare in nazionale".
Sul suo futuro: "Ho firmato un contratto annuale. Dopo il Mondiale del 2026, tutto è aperto. Penso che fosse giusto firmare un contratto annuale in quel momento. Non ho problemi, se la CBF lo vorrà, a continuare (fino al 2030)", ha detto Ancelotti".
Poi ha aggiunto: "Sono molto felice qui, anche la mia famiglia è felice. Possiamo pensarci. Abbiamo tempo per parlarne, non ho problemi a continuare. Sarebbe fantastico". Nell'intervista, Carlo Ancelotti ha confermato di voler allenare il Brasile già dall'anno scorso. Secondo lui, "preparare il Brasile ai Mondiali è qualcosa di speciale".
