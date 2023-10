USA, Berhalter: “Milan, Pulisic è un top player. Musah è il sole”

"I ragazzi stanno bene fisicamente, hanno mantenuto il ritmo di gioco ma hanno avuto anche il tempo per recuperare. Pulisic è 'on fire', ha il piede caldo: ha segnato due gol tra Germania e Ghana. E che giocate. È molto contento al Milan. Negli Stati Uniti è una star, in Premier League si è confrontato con un gran campionato e con il Chelsea ha vinto la Champions League".

"Pulisic aiuterà il Milan a conquistare un trofeo" — "Al Milan e con Pioli ha trovato la fiducia per arrivare al top. Christian non si discute a livello di talento e nemmeno sotto il profilo tattico e caratteriale. Possiede fantasia e tecnica. Difende, attacca e dribbla: è un top player e in Italia si completerà. Aiuterà il Milan a conquistare un trofeo", ha concluso Berhalter sul numero 11 rossonero.

Queste, invece, le belle parole dedicate al numero 80: "Musah è il sole: chiunque gli sta intorno ne avverte il calore. E' molto forte e non ti lascia mai solo: è un centrocampista completo, dinamico e duttile". Milan-Juventus, le dichiarazioni di Pioli alla vigilia della partita >>>

