Udinese-Milan 1-2, Tecca: “Ibrahimovic l’ha vinta praticamente da solo”

Udinese-Milan 1-2, il commento di Tecca a ‘Sky Sport’

UDINESE-MILAN ULTIME NEWS – Massimo Tecca, giornalista sportivo, ha commentato Udinese-Milan 1-2 della ‘Dacia Arena’.

“Il lavoro del Milan parte da lontano, dall’Europa. I preliminari hanno cementato le certezze di questa squadra. Stefano Pioli lo vediamo accostato a grandi allenatori della storia milanista per la striscia di risultati, poi la presenza di Zlatan Ibrahimovic è fondamentale, è un catalizzatore non solo per i gol ma anche per mentalità”, ha detto Tecca ai microfoni di ‘Sky Sport‘.

Tecca, poi, ha dunque parlato di Ibrahimovic, mattatore assoluto della gara dei rossoneri in Friuli. “La vince praticamente da solo con l’assist a Franck Kessié e il gol dell’1-2 finale. Era una gara molto difficile, non so come il Milan ne sarebbe venuto a capo senza Ibra. C’è una regia quasi da allenatore in campo per Ibrahimovic, che coinvolge i suoi compagni di squadra”. LE PAGELLE DEI CALCIATORI ROSSONERI SECONDO LA ‘ROSEA’ >>>