"È vero, ultimamente in Italia i centravanti non riescono a imporsi. Lautaro e Thuram sono sicuramente la coppia più importante del campionato, ma personalmente Gimenez del Milan è un attaccante che mi piace".

Forse gli va dato più tempo? "È complicato in una società come il Milan, devi essere subito lì pronto. Non ti aspettano e devi subito fare gol. Le qualità ce le ha, l’ho visto anche al Feyenoord. Poi è mancino ed è uno di quegli attaccanti che sono belli da vedere. Se sei attaccante, però, puoi lavorare quanto vuoi, ma devi fare gol".