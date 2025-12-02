Pianeta Milan
Tresoldi: “Gimenez mi piace. In una società come il Milan devi essere subito pronto”

Intervistato dai microfoni di 'Diretta.it', Nicolò Tresoldi, attaccante del Club Brugge ha parlato del Milan e, in particolare, di Gimenez: le sue parole
L'attaccante italo-tedesco del Club Brugge e noto tifoso del Milan, Nicolò Tresoldi,  ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di 'Diretta.it'. Tra i vari argomenti discussi, il giovane si è soffermato a parlare proprio dei rossoneri, facendo riferimento anche a Santiago Gimenez, attaccante messicano del Milan che sta facendo molta fatica in Serie A. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Tresoldi su Gimenez

Da centravanti che pensi del fatto che quest'anno in Italia siano pochi i centravanti nei piani alti della classifica marcatori?

"È vero, ultimamente in Italia i centravanti non riescono a imporsi. Lautaro e Thuram sono sicuramente la coppia più importante del campionato, ma personalmente Gimenez del Milan è un attaccante che mi piace".

Forse gli va dato più tempo? "È complicato in una società come il Milan, devi essere subito lì pronto. Non ti aspettano e devi subito fare gol. Le qualità ce le ha, l’ho visto anche al Feyenoord. Poi è mancino ed è uno di quegli attaccanti che sono belli da vedere. Se sei attaccante, però, puoi lavorare quanto vuoi, ma devi fare gol".

