Torres-Milan Futuro 0-0, Bonera: “Migliorare in attacco”. Complimenti per…

Continua il cammino del Milan Futuro . Nel recupero della terza giornata del campionato di Serie C 2024-25, i ragazzi dell'under 23 rossonera hanno pareggiato per 0-0 in campo difficile come quello della Torres . Al termine della partita, Daniele Bonera , allenatore del Milan Futuro, ha parlato a 'Milan TV'. Ecco le sue parole sella gara.

Torres-Milan Futuro 0-0, Bonera contento della difesa. Esalta Fall. Una cosa da migliorare

"Sono contento dell'atteggiamento dei ragazzi a livello di competitività. E' una squadra forte (la Torres) che si giocherà la Serie B quest'anno. In avanti non abbiamo calciato e l'abbiamo fatto in maniera tardiva. Dobbiamo migliorare per le qualità che abbiamo. Passo in avanti in difesa sulle palle inattive. Questo campionato esige questo tipo di partite. Ho scelto a Fall perché mi serviva sostanza. Al 70' era esausto, ma ha fatto una grande prestazione sono contento. La squadra ha voluto questo risultato su un campo difficile, sono felice".