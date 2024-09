Serie C – Torres-Milan Futuro 0-0: problema offensivo per Bonera

Torres-Milan Futuro: il secondo tempo

Secondo tempo che inizia con il cambio di Vos per Hodzic. Possesso palla per la Torres per iniziare i secondi 45 minuti, ma il Milan Futuro si chiude molto bene. 54': ancora partita molto bloccata, le due squadre non rischiano e non lasciano spazi. 55' buona chiusura difensiva di Jimenez su una bella uscita della Torres. 61', non si alzano i ritmi in campo. Occasioni che latitano e squadre che non si scoprono. 68', possesso palla del Milan Futuro, la Torres non pressa. Al 70' ci prova Jimenez, prima parata di Zaccagno. Turco sfiora. La palla va su Cuenca. Altra parata di Zaccagno. Dieci minuti al termine, la partita non accenna a sbloccarsi, ancora zero occasioni nitide. Termina, dopo sei minuti di recupero, la partita. Altro pareggio per il Milan Futuro. Problema offensivo per Bonera: solo un gol, su rigore, in quattro giornate di campionato. Soli due punti in campionato per la squadra di Bonera. LEGGI ANCHE: Milan, Ibrahimovic: il "voglio, posso e comando" non funziona. Servono fatti