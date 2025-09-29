Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Toni: “Allegri è un allenatore intelligente. Il Milan darà noia a tutti”

INTERVISTE

Toni: “Allegri è un allenatore intelligente. Il Milan darà noia a tutti”

Toni: 'Allegri è un allenatore intelligente. Il Milan darà noia a tutti'
Luca Toni ha parlato di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, durante 'Cose Scomode', il podcast di 'Aura Sport'. Ecco il suo commento
Redazione PM

Il buon inizio di stagione del Milan ha fatto vedere già la mano di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, al ritorno sulla panchina rossonera, ha dato ordine e organizzazione alla squadra. Ecco il parere di Luca Toni sull'impatto dell'allenatore. L'ex attaccante ne ha parlato a 'Cose Scomode', il podcast di 'Aura Sport'.

Milan, Toni elogia Allegri

—  

Le parole di Toni: "La cosa bella di Allegri è che è un allenatore intelligente, quindi lui sa chi allena, cioè ha allenato quelle basse e sa che devi insegnare calcio. Non è quell'allenatore che ha quella presunzione di dire 'vado al Milan e insegno a giocare a Modric'. Mette Modric in condizione di giocare. Secondo me è un allenatore intelligente e come ho detto prima, il Milan darà noia a tutti".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, il nuovo difensore a gennaio in uno scambio che sarebbe clamoroso: le ultime news >>>

Il calcio è semplice? Anche Toni la pensa come Allegri: "Se avesse un attaccante che si sblocca, questa cosa delle innovazioni e cose varie, Allegri con un attaccante da 20/25 gol col suo calcio antico (ride, ndr). Io non voglio difenderlo però attaccare un allenatore che ha vinto dappertutto a me dà noia. Ci sono allenatori che non vincono niente e dicono 'Che bello l'innovazione, il portiere ha giocato di sinistro, ha giocato di destro, il terzino viene in mezzo al campo, il centrocampista va a destra...'. Io ho fatto il corso a Coverciano e c'erano tutti dei geni e dicevano che il terzino va in mezzo al campo e il centrocampista va a fare il terzino. Io dicevo: 'Ma scusa, ma se faceva il terzino perché non ha iniziato subito in mezzo al campo?'.

Leggi anche
Tomori: “Siamo stati compatti, tosti. Vogliamo fare ancora meglio”
Di Francesco: “Camarda si allena sempre con grande umiltà e dedizione. Si è meritato...

© RIPRODUZIONE RISERVATA