Toni: “Allegri è un allenatore intelligente. Il Milan darà noia a tutti”

Il calcio è semplice? Anche Toni la pensa come Allegri: "Se avesse un attaccante che si sblocca, questa cosa delle innovazioni e cose varie, Allegri con un attaccante da 20/25 gol col suo calcio antico (ride, ndr). Io non voglio difenderlo però attaccare un allenatore che ha vinto dappertutto a me dà noia. Ci sono allenatori che non vincono niente e dicono 'Che bello l'innovazione, il portiere ha giocato di sinistro, ha giocato di destro, il terzino viene in mezzo al campo, il centrocampista va a destra...'. Io ho fatto il corso a Coverciano e c'erano tutti dei geni e dicevano che il terzino va in mezzo al campo e il centrocampista va a fare il terzino. Io dicevo: 'Ma scusa, ma se faceva il terzino perché non ha iniziato subito in mezzo al campo?'.