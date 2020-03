Tognazzi: “Vicenda Boban, uno dei punti più bassi della storia del Milan”

NEWS MILAN – Gianmarco Tognazzi, attore e tifoso del Milan, è intervenuto alla trasmissione ‘Tutti Convocati‘, in onda sulle frequenze di ‘Radio24‘, per commentare la situazione societaria in casa rossonera. Cosa ne pensa, Tognazzi, del licenziamento del Chief Football Officer croato, Zvonimir Boban?

“È uno dei punti più bassi della storia milanista – ha sentenziato Tognazzi -. Ridicolo, paradossale, vergognoso da parte della proprietà che ha fatto uscire la notizia di Ralf Rangnick provocando la risposta di Boban”. Il dirigente croato è vicino a lasciare il Milan, quindi, lasciando tutto in mano ad Ivan Gazidis, visto che anche la posizione di Paolo Maldini è in bilico.

Tognazzi, poi, ha commentato anche il progetto di Gazidis, che vorrebbe puntare esclusivamente su calciatori giovani che possano esplodere in rossonero per poi essere rivenduti: “Zlatan Ibrahimovic è la dimostrazione che il progetto tutti giovani in Italia è complesso. Ed è un’intuizione prima di Gennaro Gattuso, non raccolta, poi di Boban e Maldini, non raccolta, col mercato estivo fatto solo di giovani. Complimenti per la pagliacciata, Elliot e Gazidis”.

Alla luce dell’emergenza coronavirus nel nostro Paese, non è ancora certo se e quando si potrà ricominciare a giocare a calcio in Italia. Per scoprire quando giocherà il Milan la prossima partita di Serie A, continua a leggere >>>

