Continua a fare discutere la possibile partita tra Milan e Como a Perth in Australia. Il presidente Mirwan Suwarso ne ha parlato a Sky. Ecco le sue parole in merito

Il presidente del Como Mirwan Suwarso ha parlato a Sky Sport soffermandosi anche della possibilità di vedere Milan-Como giocata a Perth in Australia. Ecco le sue parole: "Si tratta di una decisione presa dalla Lega Serie A e noi come membri abbiamo il dovere di appoggiarla, sapendo che è impossibile accontentare tutti".