Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Suwarso: “Milan-Como a Perth? Decisione della Lega. Importante aprirsi ai nuovi mercati”

MILAN-COMO

Suwarso: “Milan-Como a Perth? Decisione della Lega. Importante aprirsi ai nuovi mercati”

Suwarso: 'Milan-Como a Perth? Decisione della Lega. Importante aprirsi ai nuovi mercati'
Continua a fare discutere la possibile partita tra Milan e Como a Perth in Australia. Il presidente Mirwan Suwarso ne ha parlato a Sky. Ecco le sue parole in merito
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il presidente del Como Mirwan Suwarso ha parlato a Sky Sport soffermandosi anche della possibilità di vedere Milan-Como giocata a Perth in Australia. Ecco le sue parole: "Si tratta di una decisione presa dalla Lega Serie A e noi come membri abbiamo il dovere di appoggiarla, sapendo che è impossibile accontentare tutti".

Suwarso continua: "Bisogna pensare al bene del calcio italiano in generale a lungo termine, è importante aprirsi ai nuovi mercati. Anche noi stiamo lavorando in questo senso per generare introiti che non dipendono dai risultati sportivi grazie al brand, il 40% dei ricavi arriva da Oltreoceano. Se costruiremo un nuovo stadio, sarà da 15-17 mila posti perché la città da 85 mila abitanti".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Zeroli in crescita costante con il Monza. Milan, occhio alla posizione del centrocampista>>>

Vedremo se davvero la partita di campionato verrà giocata all'estero e per la precisione in Australia. Sarebbe un'occasione storica per la Serie A. Per il Milan potrebbe essere una gara dura, visto che il Como potrebbe essere una squadra difficile da affrontare.

Leggi anche
Umtiti racconta: “Con la Francia mi dicevano ‘meglio cercare subito Giroud'”
Colombo: “Dopo il gol sono rinato. Sono in una delle piazze principali d’Italia. Sul...

© RIPRODUZIONE RISERVATA