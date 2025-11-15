Continua a fare discutere la possibile partita tra Milan e Como a Perth in Australia. Il presidente Mirwan Suwarso ne ha parlato a Sky. Ecco le sue parole in merito
Il presidente del Como Mirwan Suwarso ha parlato a Sky Sport soffermandosi anche della possibilità di vedere Milan-Como giocata a Perth in Australia. Ecco le sue parole: "Si tratta di una decisione presa dalla Lega Serie A e noi come membri abbiamo il dovere di appoggiarla, sapendo che è impossibile accontentare tutti".
Suwarso continua: "Bisogna pensare al bene del calcio italiano in generale a lungo termine, è importante aprirsi ai nuovi mercati. Anche noi stiamo lavorando in questo senso per generare introiti che non dipendono dai risultati sportivi grazie al brand, il 40% dei ricavi arriva da Oltreoceano. Se costruiremo un nuovo stadio, sarà da 15-17 mila posti perché la città da 85 mila abitanti".