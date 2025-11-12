Pianeta Milan
Bianchi: “Milan-Como a Perth? Mi viene da sorridere. Il calcio è dominato dal denaro”

A parlare di Milan-Como a Perth è stato anche Ottavo Bianchi, ex allenatore , ai microfoni di Radio Anch'io Sport
Milan-Como a Perth, in Australia, continua a far discutere. L'ufficialità non è ancora arrivata, ma la Lega Serie A sta lavorando molto duramente per far si che l'evento vada in porto. A mancare sono le delibere della Fifa e della Federazione Asiatica.

Milan-Como a Perth, parla Bianchi

Nel frattempo però, stanno continuando ad arrivare opinioni diverse in merito: c'è chi è favorevole e chi invece preferirebbe che il match venisse giocato in Italia. A parlare è stato anche Ottavio Bianchi, ex calciatore del Milan ed allenatore dell'Inter, ai microfoni di Radio Anch'io Sport. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni in merito.

Il pensiero di Ottavo Bianchi su Milan-Como a Perth, in Australia: "Mi viene da sorridere. Il calcio è ormai dominato dal dio denaro. Non mi convince in nessuna maniera, né con i soldi né con la giustificazione di esportare il nostro calcio all'estero. Mi sembra solo una grande stupidaggine pubblicitaria".

