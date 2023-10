Sindaco Rozzano: “Nuovo Stadio Inter? Non c’è un progetto, solo un’idea”

Stadio a Rozzano: come se lo immagina da Sindaco e da tifoso? "Riporto quello che ci hanno detto durante l'incontro: hanno l'idea di costruire uno stadio da 70mila posti con una cittadella sportiva annessa, un'area che possa vivere tutta la settimana e non solo in occasione di eventi calcistici. Negozi, museo, ristoranti, campi da padel e calcetto, da beach volley. Immagino una struttura così. Di centri commerciali non hanno parlato, più di strutture sportive".

Quanto tempo occupa l'iter di una variante PGT all'avvio dell'approvazione definitiva? "Rozzano ha approvato il PGT il 5 ottobre con un'osservazione fatta dalla proprietà che chiedeva di inserire la parola 'stadio' tra le possibili costruzioni nell'area. E' stato un qualcosa in più, all'interno del PGT erano già previste costruzioni di interesse pubblico. Il 5 ottobre abbiamo approvato il PGT, ci sono 60 giorni perché diventi efficace. Il comune di Rozzano quello che doveva fare l'ha fatto, la palla passa all'Inter".

Cosa ne pensano i cittadini? "Ci sono delle posizioni avverse ma penso siano minoritarie. E poi devono sapere una cosa che deve essere chiara a tutti: l'area è privata, ha diritti edificatori dal 1993. La scelta non è tra un'area verde e lo stadio, la scelta è tra due tipi di edificazione, stadio o altre strutture. Per me non c'è neanche da discutere".

Quando è iniziato l'iter? "L'iter non è ancora cominciato: l'Inter ha la prelazione con i Cabassi fino a fine aprile per verificare uno studio di fattibilità. Il primo passaggio è lo studio di fattibilità e quindi poi la presentazione di un progetto, poi parte l'iter che è abbastanza complesso. Se partissero all'inizio del 2024, potrebbe completarsi in un annetto".

