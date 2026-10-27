Andriy Shevchenko guarda con estrema fiducia il Milan di Ruben Amorim. L'ex storico attaccante del Milan, presente alla cerimonia del pallone d'Oro, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN sul percorso intrapreso dal Diavolo e del derby contro l'Inter, in programma sabato 31 alle ore 20:45

Milan, le parole di Sheva

«Per giudicare è molto presto. Sta cercando di portare la sua idea, ha il suo modo di giocare e ha esperienza. Il Milan ha fatto un buon inizio di campionato, anche se a volte i risultati non sono quelli che vogliono tutti».

L'ex numero 7 rossonero ha invitato a concedere del tempo al tecnico lusitano, impegnato a trasmettere alla squadra delle nuove idee di gioco totalmente differenti rispetto a quelle della scorsa stagione:

Lo guardo, ovviamente, si è poi spostato sul derby contro l'Inter, uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Shevchenko ha riferito di aspettarsi una partita estremamente combattuta e piena zeppa di emozioni, come la tradizione vuole:

«Sarà aperto come sempre. Il Milan ha fatto l’ultima vittoria contro l’Udinese, ha vinto 2-0, molto importante aver tirato su il morale, il gruppo è unito. Partita molto bella e aperta come sempre».

Il successo contro l'Udinese, perciò, rappresenta una grandissima botta di fiducia per i rossoneri in vista della sfida contro i nerazzurri di Chivu. Per il Milan di Amorim, il derby sarà un vero e proprio banco di prova per confermare i progressi mostrati e dar continuità alle vittorie registrate.