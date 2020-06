Serie A – Tommasi: “Blocco retrocessioni? La FIGC si è già espressa”

SERIE A NEWS – Damiano Tommasi, Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC), ha parlato ai microfoni del ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola del presunto blocco delle retrocessioni che qualche Presidente di Serie A vorrebbe.

“Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale, quindi non sappiamo neppure se ci sarà una decisione da prendere o una votazione da tenere. C’è un solo dato certo. Nell’ultimo Consiglio Federale è stata deliberata la prosecuzione dei campionati professionistici e la permanenza di promozioni e retrocessioni. Perché questa cosa dovrebbe essere rimessa in discussione? Conosciamo la Lega Serie A. Quelle assemblee vanno sempre in un certo modo. C’è poco da rimanere sorpresi. Unità d’intenti? Magari l’unità d’intenti si è formata proprio intorno a questa proposta di congelamento”, le parole di Tommasi.

