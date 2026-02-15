Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha voluto commentare l'espulsione di Pierre Kalulu, ex Milan, e la simulazione di Alessandro Bastoni
Non intendono fermarsi le polemiche, giustissime, legato all'episodio avvenuto ieri sera durante il derby d'Italia di Inter e Juventus. Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha voluto commentare l'espulsione di Pierre Kalulu, ex giocatore del Milan ora alla Juventus, e la simulazione di Alessandro Bastoni. Ecco, di seguito, le sue parole:
Serie A, le parole di La Russa
“Dopo I'1-1 abbiamo preso 2 pali e anche in 11 contro 11 avremmo vinto con 3 gol di scarto. Siamo sempre in credito e ci siamo sentiti troppe volte derubati dalla Juventus. Chiellini? Mi ha fatto arrabbiare. Lui e l'ad hanno aggredito, insultato l'arbitro. Non c'è stata nessuna simulazione e Bastoni si è comportato meglio di quelli che colpiti nella pancia si mettono mani in faccia"