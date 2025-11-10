Serie A, Bianchi: 'Roma sorpresa, Inter conferma. Su Milan-Como ...'

Calciomercato Milan, sempre in bilico il futuro di Maignan: Tare pensa ad un nuovo nome. Di chi si tratta
Sull'Inter di Chivu: "Sono la più attrezzata, ha l'abitudine di frequentare i quartieri alti della classifica. Ha una rosa molto importante e a certi livelli le motivazioni si trovano strada facendo. La Roma è la sorpresa, l'Inter la conferma".
Sui pochi gol segnati in campionato dagli attaccanti: "Il campionato italiano non è più di prima fascia. I migliori giocatori sono all'estero, non in Italia. Non siamo la prima potenza come eravamo qualche anno fa".
Per concludere, si è espresso anche sulla discussa possibilità di vedere Milan-Como a Perth in Australia: "Mi viene da sorridere. Il calcio è ormai dominato dal dio denaro. Non mi convince in nessuna maniera, né con i soldi né con la giustificazione di esportare il nostro calcio all'estero. Mi sembra solo una grande stupidaggine pubblicitaria".
