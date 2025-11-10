Serie A, Bianchi: 'Roma sorpresa, Inter conferma. Su Milan-Como ...'

Al termine dell'undicesima giornata di Serie A, la classifica recita due nuove squadre al primo posto: Inter e Roma a quota 24 punti dopo le rispettive vittorie con Lazio e Udinese. A due punti di distanza troviamo le due deluse del weekend, Milan e Napoli dopo le brutte partite con Parma e Bologna, quest'ultima a 21 punti e quindi in piena corsa per i primi posti della classe. Una Serie A così incerta è solo uno dei temi trattati nell'intervista di Ottavio Bianchi, allenatore del primo scudetto del Napoli ed ex tecnico di Roma e Inter, ospite ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1.