Ex Milan, Gullit parla dello scudetto: “I rossoneri non so se ce la faranno”

In un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di VideoGamer, l'ex calciatore del Milan, Ruud Gullit ha parlato dei rossoneri
Per una vecchia conoscenza del calcio italiano non ci sono dubbi. In un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di VideoGamer, l'ex calciatore del Milan degli Invincibili, Ruud Gullit, ha affrontato numerosi temi: dal momento che stanno passando le varie big Italiane finendo a parlare anche del suo Milan, allenato ora da Massimiliano Allegri.

I rossoneri, come sappiamo, provengono da un 'brutto pareggio' rimediato contro il Parma, che non ha concesso ai rossoneri di conquistare il primo posto in classifica. L'ex centrocampista olandese ha parlato, inoltre, anche di Joshua Zirkzee, accostato svariate volte ai colori rossoneri in passato. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Le parole sul Milan sullo scudetto: "Il Milan, non so se può farcela. Ci sono molte squadre che al momento non sono al loro meglio. Penso che l’Inter abbia fatto davvero bene negli ultimi due anni. Anche la Juventus sta faticando ultimamente. Anche la Roma, ci sono molte squadre che stanno facendo fatica.

Il Napoli ha fatto bene, ma in precedenza ha perso in Olanda contro il PSV. Quindi, al momento, in Italia è tutto un po’ strano. Continuo comunque a pensare che le squadre italiane possano giocare un bel calcio. Anche il Milan, con i nuovi proprietari questo non aiuta. Avranno visioni diverse sui vari giocatori, quindi anche questo è un progetto. Forse dovremo aspettare un po’ per vedere cosa succede"

Quale squadra italiana potrà andare più lontano possibile in Champions League? L'inter ha fatto molto bene nella competizione passata, sono stati anche molto costanti. Secondo me è l'unica che ha una possibilità. Anche la Juventus è stata una potenza, ma al momento è in difficoltà. Anche Milan e Roma sono state lì per molto tempo. Tutto, però, dipende da quanti soldi queste squadre possono spendere. Al momento, la Premier League è al top quindi tutti vanno li."

Su Zirkzee, accostato in passato al Milan:"Penso che dal mio punto di vista sarebbe dovuto rimanere in Italia, si impegnava davvero. Stava facendo molto bene al Bologna e speravo che andasse al Milan. Credo che andare al Manchester United sia stata una decisione sbagliata...".

