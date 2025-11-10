Ex Milan, le parole di Gullit — Le parole sul Milan sullo scudetto: "Il Milan, non so se può farcela. Ci sono molte squadre che al momento non sono al loro meglio. Penso che l’Inter abbia fatto davvero bene negli ultimi due anni. Anche la Juventus sta faticando ultimamente. Anche la Roma, ci sono molte squadre che stanno facendo fatica.

Il Napoli ha fatto bene, ma in precedenza ha perso in Olanda contro il PSV. Quindi, al momento, in Italia è tutto un po’ strano. Continuo comunque a pensare che le squadre italiane possano giocare un bel calcio. Anche il Milan, con i nuovi proprietari questo non aiuta. Avranno visioni diverse sui vari giocatori, quindi anche questo è un progetto. Forse dovremo aspettare un po’ per vedere cosa succede"

Quale squadra italiana potrà andare più lontano possibile in Champions League? L'inter ha fatto molto bene nella competizione passata, sono stati anche molto costanti. Secondo me è l'unica che ha una possibilità. Anche la Juventus è stata una potenza, ma al momento è in difficoltà. Anche Milan e Roma sono state lì per molto tempo. Tutto, però, dipende da quanti soldi queste squadre possono spendere. Al momento, la Premier League è al top quindi tutti vanno li."

Su Zirkzee, accostato in passato al Milan:"Penso che dal mio punto di vista sarebbe dovuto rimanere in Italia, si impegnava davvero. Stava facendo molto bene al Bologna e speravo che andasse al Milan. Credo che andare al Manchester United sia stata una decisione sbagliata...".