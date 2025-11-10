Pianeta Milan
Di Canio: “Milan? Questa squadra è cresciuta quando ha giocato di squadra”

Paolo Di Canio, ex attaccante del Milan, durante il classico appuntamento con il Club di Sky Sport 24, ha parlato dei rossoneri
Paolo Di Canio, ex attaccante del Milan e ora opinionista tv, durante il classico appuntamento con il Club di Sky Sport 24, ha parlato della situazione del Milan, anche legata alle importanti assenze che i rossoneri hanno dovuto subire. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole Di Canio

Le parole di Di Canio: "Le assenze sono determinanti. Paragone con il Manchester City: quando ha ricominciato ad avere qualità offensiva, ha difeso meglio. Dalla Cremonese in poi, il Milan è cresciuto e aveva undici giocatori che correvano nelle due fasi, con equilibrio, disciplina, giocavano in funzione del compagno: andavano a finalizzare subendo zero gol. Le ultime cinque il Milan ne ha fatti 8 e subiti 6: il gioco è di squadra, non si scappa. Se tu aspetti solo che Leao faccia gli strappi, nell’economia della gestione della partita il fatto che non dia mai un riferimento e addirittura cammini lo supporti, ma senza l’aiuto di Rabiot i gol da dove vengono? Questa squadra è cresciuta quando ha giocato di squadra. Leao deve giocare sempre, è quello più qualitativo, però se non c’è Rabiot da quella parte è un grandissimo problema"

