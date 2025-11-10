Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Garbo: “Milan? Mi sembra una squadra ancora alla ricerca della propria identità”

INTERVISTE

Garbo: “Milan? Mi sembra una squadra ancora alla ricerca della propria identità”

Garbo: “Milan? Mi sembra una squadra ancora alla ricerca della propria identità” - immagine 1
A commentare il pareggio del Milan contro il Parma ai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà' è stato Daniele Garbo
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan di Massimiliano Allegri butta al vento un'altra grandissima occasione. I rossoneri, nella gara di sabato sera contro il Parma, non vanno oltre al pareggio, anzi, subiscono una rimonta clamorosa: dopo aver tenuto la partita in mano per circa 40 minuti, essendo anche avanti di due gol (Saelemaekers e Raafel Leao i marcatori), il Milan cambia completamente faccia rilassandosi un po' troppo.

Al 46esimo arriva il primo gol con Bernabè mentre, il raddoppio avviene al 62esimo minuto con Del Prato. A commentare il match ai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà' è stato Daniele Garbo. Ecco, di seguito, le sue parole:

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, sempre in bilico il futuro di Maignan: Tare pensa ad un nuovo nome. Di chi si tratta

Milan, le parole di Garbo

—  

Milan, la grande delusione dell'11esima giornata? Le parole di Garbo: "II Milan mi sembra ancora una squadra alla ricerca della propria identità. Fino al 44' sembrava padrona del campo, poi ha subito il gol di Bernabé e la squadra è scomparsa. Inoltre permane il problema legato al centravanti. L'assenza di Rabiot ha tolto equilibrio ad Allegri, ma non può bastare questo a giustificare".

Leggi anche
Bonny in vista di Inter-Milan: “Siamo carichi, il derby è un sogno che…”
Tonali: “Castillejo? Abbiamo giocato insieme al Milan ed era un tipo un po’ matto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA