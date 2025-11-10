Milan, le parole di Garbo

Milan, la grande delusione dell'11esima giornata? Le parole di Garbo: "II Milan mi sembra ancora una squadra alla ricerca della propria identità. Fino al 44' sembrava padrona del campo, poi ha subito il gol di Bernabé e la squadra è scomparsa. Inoltre permane il problema legato al centravanti. L'assenza di Rabiot ha tolto equilibrio ad Allegri, ma non può bastare questo a giustificare".