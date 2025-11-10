Inter-Milan, Bonny: 'Il derby è un sogno di tutti i bambini. Lo aspetto con...'

Pianeta Milan
Bonny in vista di Inter-Milan: “Siamo carichi, il derby è un sogno che…”

Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, ha parlato in vista dell'importante derby contro il Milan che si disputerà a San Siro il prossimo 23 novembre nel match valido per la 12a giornata di Serie A: ecco le sue parole
Redazione PM

Dopo il deludente pareggio ottenuto al Tardini contro il Parma, per il Milandiventerà ancora più importante il derby contro l'Inter in programma a San Siro il prossimo 23 novembre. I rossoneri arrivano al match a meno due dai nerazzurri capolisti, insieme alla Roma, reduci da tre vittorie consecutive. Per la stracittadina milanese Allegri recupera due pedine fondamentali come Rabiot e Pulisic.

Inter-Milan, le parole di Bonny in vista del derby

Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, ha parlato delle emozioni personali in vista del suo primo derby di Milano contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di SportMediaset dopo il successo contro la Lazio.

Sul primo posto:"È bello, abbiamo lavorato tutti insieme, ma oggi conta poco perché la strada è ancora lunga. Guardiamo già avanti".

Sui gol: "I gol arrivano grazie a Dio. Non so se il mio contributo è molto cambiato, ma provo a essere al livello dei miei compagni. Oggi va bene, speriamo di continuare così".

Sulla crescita: "Sì, ci sono tante cose: lo staff, come lavoriamo davanti alla porta, poi per esempio ci sono assist come quello di Dimash (Dimarco, ndr)… Così è certamente più facile fare gol. Sono contento".

Sul derby: "Un sogno che hanno i bambini, tutti abbiamo guardato un Inter-Milan. Lo aspetto con pazienza, ma siamo carichi".

 

