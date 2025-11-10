Inter-Milan, Bonny: 'Il derby è un sogno di tutti i bambini. Lo aspetto con...'

Sul primo posto:"È bello, abbiamo lavorato tutti insieme, ma oggi conta poco perché la strada è ancora lunga. Guardiamo già avanti".

Sui gol: "I gol arrivano grazie a Dio. Non so se il mio contributo è molto cambiato, ma provo a essere al livello dei miei compagni. Oggi va bene, speriamo di continuare così".

Sulla crescita: "Sì, ci sono tante cose: lo staff, come lavoriamo davanti alla porta, poi per esempio ci sono assist come quello di Dimash (Dimarco, ndr)… Così è certamente più facile fare gol. Sono contento".

Sul derby: "Un sogno che hanno i bambini, tutti abbiamo guardato un Inter-Milan. Lo aspetto con pazienza, ma siamo carichi".