Sandro Tonali, ex giocatore del Milan, con cui ha vinto uno scudetto nel maggio del 2022 sotto la guida di Stefano Pioli, oggi al servizio del Newcastle, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Stadium Astro dove ha parlato di Samu Castillejo, suo ex compagno durante gli anni in rossonero. Il centrocampista italiano ha svelato di aver sentito il suo ex compagno, ora in Malesia. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Tonali: “Castillejo? Abbiamo giocato insieme al Milan ed era un tipo un po’ matto”
INTERVISTE
Tonali: “Castillejo? Abbiamo giocato insieme al Milan ed era un tipo un po’ matto”
Sandro Tonali, ex giocatore del Milan oggi al servizio del Newcastle, ha rilasciato un'intervista dove ha parlato di Samu Castillejo
Ex Milan, le parole di Tonali su Castillejo—
LEGGI ANCHE: Allegri richiama i suoi sull’attenti: ecco quali sono i tre nodi da risolvere nel suo Milan
“Ci ho parlato 4-5 mesi fa, so che gioca in Malesia. È felice lì con la sua famiglia e gioca un buon calcio. Abbiamo giocato insieme al Milan ed era un tipo un po’ matto, un bravo ragazzo. Era sempre amichevole, felice, prima e dopo la partita. Non è una cosa comune nel calcio e gli voglio bene, perché soprattutto nei momenti difficili era felice per la squadra. Quando ero al Milan con Castillejo lui giocava veramente poco ma dopo ogni partita era sempre felice e contento per i suoi compagni di squadra. È quasi magico, se c’è una situazione del genere in una squadra è fantastico”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA