Schwoch: “Dopo il Napoli, il Milan è la squadra favorita per vincere lo Scudetto”

Schwoch: "Credo che il Milan sia l'outsider principale per il Napoli"

"Dopo il Napoli, il Milan è la squadra favorita per vincere lo Scudetto. Secondo me Inter e Juve vengono dopo. Il Milan ha fatto una buonissima squadra, ha preso un allenatore vincente, che bada più al risultato piuttosto che allo spettacolo e che crea un gruppo vincente, il che serve... Lo abbiamo visto l'anno scorso con Conte, che ha costruito un gruppo granitico. Poi il Milan non ha le coppe... Guardando tutti questi fattori insieme, credo che il Milan sia l'outsider principale per il Napoli. Vincere a San Siro non è mai facile, se lo fai vuol dire che hai una certa forza nella rosa.