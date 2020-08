Scaroni: “Milan sul modello Bayern. Dallo stadio milioni per tornare al top”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Scaroni, Presidente del club rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘. Ecco le dichiarazioni di Scaroni:

Che stagione si aspetta da Presidente e da tifoso? “Io mi accontenterei che il Milan continuasse a giocare come ha fatto nel post-CoVid della stagione scorsa. Ha giocato un calcio divertente, con dei risultati molto positivi. Credo che siamo stati una delle squadre che si è comportata meglio nel periodo post-CoVid. Quindi, se partiamo come abbiamo terminato, faremo benissimo”.

Che evoluzioni si aspetta da calcio e coronavirus? “Fare previsioni su questo terreno è sempre molto difficile, perché un altro CoVid, nella vita, non l’ha vissuto nessuno. Quindi siamo sul terreno delle cose nuove. Cosa penso io? Penso che noi avremo gli stadi aperti e che andremo allo stadio come facevamo un anno fa solo quando ci sarà il vaccino. Fin quando non ci sarà il vaccino si potranno trovare delle mezze soluzioni, delle separazioni, dei modi un po’ inventati per tornare allo stadio. Ma non torneremo allo stadio in modo compatto, fino a quel momento. Però siccome sono ottimista sul vaccino e penso che prima della fine dell’anno il vaccino ci sarà, sono anche ottimista sul fatto che gli stadi verranno riempiti”.

Sul nuovo stadio di Milano: “Io sono piuttosto ottimista. Perché con l’Amministrazione Comunale, con il Sindaco e con gli Assessori, abbiamo raggiunto un punto d’intesa sui metri cubi che ci verranno assegnati che non è esattamente quello che speravamo, ma l’abbiamo accettato. Quindi, la maggioranza attualmente in Comune, con il Sindaco è d’accordo, sul partire con il nuovo stadio. Le opposizioni (parlo di opposizioni perché il Consiglio Comunale dovrà esprimersi nella sua totalità, e poi ci saranno le elezioni la primavera prossima), si sono espresse anche loro positivamente sul progetto stadio. Quindi mi sembra di poter dire che tutte le forze politiche milanesi, almeno la grande maggioranza, si sono incontrate sul progetto dello stadio che abbiamo presentato”.

Sul modello Bayern, ovvero vincere spendendo bene: “Deve essere un modello di ispirazione per il Milan e sono sicuro che Ivan Gazidis la pensa proprio in quel modo lì. D’altra parte non dimentichiamo il ruolo che ha avuto il nuovo stadio di Monaco nei successi del Bayern. Questo stadio, ogni anno, incassa 100 milioni di euro. Mentre il nostro ‘San Siro’, con il Milan, non arriva a 40. Ecco, immaginare un Milan che ogni anno ha 60-70 milioni in più, ci apre degli orizzonti per tornare ad essere quel Milan che tutti noi vogliamo e che i nostri tifosi aspettano da troppo tempo”.

Il suo messaggio ai tifosi rossoneri: “I nostri tifosi li ho trovati molto ragionevoli, molto vicini alla squadra. Hanno apprezzato la filosofia che stiamo seguendo. Per esempio, li ho visti tutti uniti intorno a noi nella conferma di Stefano Pioli, dove c’erano state voci dissonanti dopo mesi di polemiche. Quindi, il messaggio che do ai nostri tifosi è di continuare ad essere vicini alla nostra squadra e di continuare ad essere vicini ai progetti che stiamo portando avanti per la felicità di tutti noi”.

