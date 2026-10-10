Milan, guarda Modrić: gol e grande prestazione con la Croazia | Video

Domenica 11 ottobre, alle ore 18:00, il Milan scenderà in campo al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo di Vincenzo Aquilani. In vista della sfida con i rossoneri, il centrocampista croato Duje Caleta-Car, arrivato in estate a parametro zero, ha parlato ai canali ufficiali del club neroverde.

Sassuolo-Milan, le parole di Caleta-Car su Modric:

"Modric? Non ci ho ancora parlato. Sappiamo tutti che è una leggenda per la Croazia e per il calcio mondiale. Sono orgoglioso di aver trascorso tanti anni insieme a lui e di aver imparato tanto. Dobbiamo essere grati per quello che ha fatto per il nostro Paese e per il calcio".

Sulla partita

"Sappiamo che sarà una partita difficile. Hanno cambiato allenatore e hanno nuove idee, ma noi ci prepareremo. In casa siamo forti, possiamo lottare contro chiunque e dobbiamo scendere in campo con questa mentalità".

La probabile formazione del Milan contro il Sassuolo

Il classe 1996 ha iniziato parlando di, suo compagna di squadra in Nazionale dal 2018:Successivamente,ha spiegato quale sarà l'approccio delnel match contro il, valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026:Per affrontare il Sassuolo,potrebbe riproporre lavista nell'ultimo turno contro il Lecce e in amichevole contro il Padova. Ecco la probabile formazione dela Reggio Emilia:

MILAN (4-4-2): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović, Bartesaghi; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Moreira; Pulisic, Gonçalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.