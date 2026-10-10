Duje Caleta-Car, centrocampista del Sassuolo, parla ai microfoni del club neroverde a pochi giorni dal match di Serie A contro il Milan
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Domenica 11 ottobre, alle ore 18:00, il Milan scenderà in campo al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo di Vincenzo Aquilani. In vista della sfida con i rossoneri, il centrocampista croato Duje Caleta-Car, arrivato in estate a parametro zero, ha parlato ai canali ufficiali del club neroverde.
Sassuolo-Milan, le parole di Caleta-Car su Modric:Il classe 1996 ha iniziato parlando di Luka Modric, suo compagna di squadra in Nazionale dal 2018:
"Modric? Non ci ho ancora parlato. Sappiamo tutti che è una leggenda per la Croazia e per il calcio mondiale. Sono orgoglioso di aver trascorso tanti anni insieme a lui e di aver imparato tanto. Dobbiamo essere grati per quello che ha fatto per il nostro Paese e per il calcio".
Sulla partitaSuccessivamente, Caleta-Car ha spiegato quale sarà l'approccio del Sassuolo nel match contro il Milan, valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026:
"Sappiamo che sarà una partita difficile. Hanno cambiato allenatore e hanno nuove idee, ma noi ci prepareremo. In casa siamo forti, possiamo lottare contro chiunque e dobbiamo scendere in campo con questa mentalità".
La probabile formazione del Milan contro il SassuoloPer affrontare il Sassuolo, Ruben Amorim potrebbe riproporre la difesa a quattro vista nell'ultimo turno contro il Lecce e in amichevole contro il Padova. Ecco la probabile formazione del Milan a Reggio Emilia:
MILAN (4-4-2): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović, Bartesaghi; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Moreira; Pulisic, Gonçalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.
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