Sassuolo-Milan 1-2, Poggi: “Leao, un gol di qualità” | Serie A News

Sassuolo-Milan 1-2: Poggi commenta così il gol di Leao

SASSUOLO-MILAN ULTIME NEWS – Rafael Leao, dopo 6.76” di Sassuolo-Milan, ha portato in vantaggio ieri i rossoneri di Stefano Pioli al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia. Il portoghese, così, ha siglato il gol più veloce della storia della Serie A.

Il precedente primato apparteneva a Paolo Poggi, ex attaccante di molte squadre nella massima serie, che in Fiorentina-Piacenza 1-3 del 2 dicembre 2001, aveva messo a segno la rete del vantaggio ospite dopo 8 secondi di gioco.

Poggi, oggi, ha rilasciato un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola per commentare proprio la prodezza del giovane Leao in Sassuolo-Milan 1-2. Queste le dichiarazioni dell’attuale responsabile dell’area tecnica del Venezia.

Su Leao che ha battuto il suo record: “Sono felice che lo abbia battuto lui, mi piace moltissimo. Quando si accende è impressionante. Finora ha espresso solo una parte del suo grande potenziale”.

Su quanto si preparano gol così: “Di solito sono puro istinto. Ma lui e Hakan Çalhanoğlu sono partiti per andare a segnare. E con quella qualità … Avete visto il controllo di Leao?”.

Sul Milan da Scudetto: “Non so se lo vinceranno, ma sono una grande squadra. Anche con Zlatan Ibrahimović infortunato. Spirito di gruppo eccezionale”. Calciomercato Milan: vice Ibra, tutto su Luka Jovic! Vai alla news >>>