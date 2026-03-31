Milan, le rivelazioni di Gianni Rivera. Il duro comunicato della Curva Sud. Arriva Zaniolo? Intanto Kostic…
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Dopodiché, bisogna chiarire che la Legge Stadi e le procedure di Partenariato Pubblico Privato richiedono delle interlocuzioni preliminari con i club calcistici: interlocuzioni fisiologiche. Ora attendiamo con fiducia lo sviluppo delle indagini, sempre ritenendo che gli uffici abbiano operato in buona fede e per il bene di Milano. Abbiamo cercato di far fronte a un rischio attraverso una trattativa lunga e complessa, condotta nell’esclusivo interesse pubblico».
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