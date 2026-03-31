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INTERVISTE

Sala: “Inchiesta su San Siro? Attendiamo con fiducia gli sviluppi”

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Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha voluto spendere alcune parole legate all'inchiesta su San Siro ma non solo...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha voluto spendere alcune parole in merito all’inchiesta in corso San Siro e alle perquisizioni di oggi avvenute negli uffici del Comune. Ecco, di seguito, le parole riprese da 'Repubblica'.

Milan, parla Sala su San siro

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Milano, le parole di Beppe Sala su San Siro e le perquisizioni svolte in giornata: «Al momento non ci sono sufficienti elementi conoscitivi. Da quel che si capisce, non c’è riferimento a ipotesi corruttive e ciò è di fondamentale importanza.

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Dopodiché, bisogna chiarire che la Legge Stadi e le procedure di Partenariato Pubblico Privato richiedono delle interlocuzioni preliminari con i club calcistici: interlocuzioni fisiologiche. Ora attendiamo con fiducia lo sviluppo delle indagini, sempre ritenendo che gli uffici abbiano operato in buona fede e per il bene di Milano. Abbiamo cercato di far fronte a un rischio attraverso una trattativa lunga e complessa, condotta nell’esclusivo interesse pubblico».

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