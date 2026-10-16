Milan, Sabatini esalta Rabiot dopo il poker: "È lui più altri dieci, Amorim lo tenga a mente"

Ottima vittoria in Europa per il Milan che trova i primi tre punti in Europa League grazie al dominante 4-0 sul campo del Salisburgo. Anche il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la vittoria rossonera sul proprio profilo Instagram:

"Il Milan domina e vince 4-0 a Salisburgo, non va considerata la pochezza degli avversari. Il Milan ha spazzato via delle difficoltà innanzitutto psicologiche perché non era facile dopo le critiche seguite al pari di Sassuolo. Amorim ha imposto subito il gioco nonostante il turnover".

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"Ora ci sono delle alternative: come fai a tenere fuori Cisse dopo questa tripletta? Camarda è sempre più opaco. Jashari livello Musah. Bartesaghi si candida a un minimo di spazio in più. Hutchinson significativo più di Chukwueze".

L'allenatore portoghese ha deciso di cambiare tantissimi interpreti rispetto al pareggio contro il Sassuolo: una scelta coraggiosa che però ha pagato visto che il Milan ha dominato dando spunti interessanti ad Amorim, che ora ha alternative importanti anche dalla panchina. Sabatini infatti sottolinea:

Tutti calciatori che hanno avuto un impatto più che positivo nella partita di ieri contro il Salisburgo e ora possono diventare cruciali per la stagione. Per Sabatini però c'è un giocatore che non si può togliere:

"Rabiot è una garanzia: il Milan è Rabiot più altri dieci, Amorim lo tenga a mente".

Il francese è indispensabile per il centrocampo del Milan e lo sa bene anche lo stesso allenatore portoghese.

I voti dei quotidiani sportivi: la partita sontuosa di Adrien Rabiot

8 da 'La Gazzetta dello Sport': "Partita sontuosa da mezzala: serve un assist e mette il piede anche nella prima e nella seconda rete. Aggiunge corsa, passaggi precisi e un dominio in mezzo al campo. Quando gioca così, è il trascinatore della squadra".

"Partita sontuosa da mezzala: serve un assist e mette il piede anche nella prima e nella seconda rete. Aggiunge corsa, passaggi precisi e un dominio in mezzo al campo. Quando gioca così, è il trascinatore della squadra". 7,5 da 'Tuttosport': "Rullo compressore, si alza sempre per la prima pressione. Ispira il 2-0 lanciando Bartesaghi, crea personalmente il terzo gol".

"Rullo compressore, si alza sempre per la prima pressione. Ispira il 2-0 lanciando Bartesaghi, crea personalmente il terzo gol". 7,5 da 'Il Corriere dello Sport': "La rete del raddoppio nasce da una sua sventagliata per Bartesaghi. Nella ripresa serve Cisse per il 3-0. Giocatore indispensabile per il Diavolo".