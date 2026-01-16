Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato e ha analizzato Como-Milan 1-3. Tanti punti di discussioni interessanti. Ecco le sue parole da Calciomercato.com

"Si parlerà di Milan cinico e spietato, ma è stato il Como a giocare da protagonista la partita. A tratti dominando". Il giornalista Sandro Sabatini parla così di Como-Milan 1-3: "Spesso trovando in Maignan l’unica, decisiva opposizione. Però quel che resta è il risultato, che non è mai casuale né affidato solo al destino. Il Milan ha sofferto e subito, ma ha anche dato una lezione di esperienza e concretezza".