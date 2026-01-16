"Si parlerà di Milan cinico e spietato, ma è stato il Como a giocare da protagonista la partita. A tratti dominando". Il giornalista Sandro Sabatini parla così di Como-Milan 1-3: "Spesso trovando in Maignan l’unica, decisiva opposizione. Però quel che resta è il risultato, che non è mai casuale né affidato solo al destino. Il Milan ha sofferto e subito, ma ha anche dato una lezione di esperienza e concretezza".
COMO-MILAN
Sabatini: “Il Como a tratti ha dominato. Il Milan ha dato una lezione di esperienza”
Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato e ha analizzato Como-Milan 1-3. Tanti punti di discussioni interessanti. Ecco le sue parole da Calciomercato.com
Nel suo pezzo per Calciomercato.com, Sabatini ha parlato anche di alcuni singoli rossoneri: "Maignan, con miracoli su Nico Paz e Da Cunha nel primo tempo, più ancora Nico Paz nel secondo. Il centrocampo si regge sull’eclettico Saelemaekers, efficace negli scatti e anche in pressing: da lui infatti parte l’azione che porta al rigore conquistato da Rabiot, che regala una prestazione enorme per quantità e qualità di gioco".
Il giornalista conclude: "Il Milan tiene testa all’Inter. Almeno sulla carta, poi sul campo si vedrà".
