Romagnoli: “Sarò sempre orgoglioso di essere il capitano del Milan”

Milan, 200 gare in rossonero per Romagnoli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Entrando, questa sera, al 13′ di Milan-Celtic a ‘San Siro‘ al posto dell’infortunato Simon Kjær, il difensore e capitano rossonero, Alessio Romagnoli, ha collezionato la sua presenza numero 200 con la maglia del Milan.

Fin qui, infatti, Romagnoli, giunto al Milan nell’estate 2015 e proveniente dalla Roma, ha totalizzato 161 gare in Serie A, poi 20 in Coppa Italia e 17 in Europa League. A queste, si aggiungono le due finali di Supercoppa Italiana disputate nel 2016 e nel 2019.

Parlando a ‘Sky Sport‘ dell’importante traguardo raggiunto, Romagnoli ha detto: “Duecento partite vogliono dire tante cose, le vedo come un punto di partenza e non di arrivo. Spero di farne altre 200, spero di diventare il più forte e di essere ricordato come un vincente. Sarò sempre orgoglioso di essere il capitano del Milan e darò sempre il mio massimo, ogni partita”. LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI PER MILAN-CELTIC >>>