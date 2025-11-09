Il Milan, nella serata di ieri, h giocato il suo ultimo impegno prima della sosta delle Nazionali. I rossoneri di Massimiliano Allegri hanno affrontato il Parma di Cuesta in trasferta allo staio 'Ennio Tardini' non andando oltre il pareggio: un 2-2 fatto in rimonta, dato che i rossoneri sono passati subito in vantaggio grazie ad un gol di Alexis Saelemaekers e grazie al rigore tirato da Rafael Leao (momento in cui è andato in scena un battibecco tra lui e il portiere Suzuki). Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di TeleLombardia, ha voluto spendere alcune parole sull'inaspettato pareggio del Milan di Allegri. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
Ravezzani: “Gli acquisti più costosi del Milan hanno dato un contributo nullo alla squadra”
Le parole di Ravezzani sul match di Parma: "Curioso che gli acquisti più costosi del Milan (Gimenrz, Jashari, Nkunku, Estupinian) finora abbiano dato un contributo quasi nullo alla squadra. Eppure sono costati 130 mln. Unica eccezione Ricci (20 mln) e forse De Winter (20 mln)".
