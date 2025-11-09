Le parole sulla corsa scudetto: "Per me se lo giocheranno Napoli e Inter. Non credo che il Milan possa lottare fino alla fine, si giocherà il quarto posto con Roma e Juventus".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
INTERVISTE
Nella serata di ieri, il Milan è sceso in campo per l'ultima volta prima della sosta delle Nazionali. Il match ha sollevato non poche polemiche, visto il risultato 'negativo' preso dai rossoneri, con una prestazione sicuramente sottotono rispetto al solito. Riccardo Montolivo, ex capitano e giocatore del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Skysport dopo Parma-Milan, partita finita con un pareggio (2-2) grazie ai gol di Saelemaekers e Leao, quest'ultimo su rigore. L'ex rossonero si è soffermato a parlare proprio di Saelemaekers, per poi spostarsi alla lotta scudetto. Ecco, di seguito, le sue parole:
Su Saelemaekers: "Saele? E' rientrato benissimo al Milan. E' un equilibratore, mette spesso una pezza di qua e una di là, ma è anche uno che si propone".
Le parole sulla corsa scudetto: "Per me se lo giocheranno Napoli e Inter. Non credo che il Milan possa lottare fino alla fine, si giocherà il quarto posto con Roma e Juventus".
© RIPRODUZIONE RISERVATA