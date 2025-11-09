Pianeta Milan
Montolivo: “Non credo che il Milan possa lottare fino alla fine per lo scudetto”

Montolivo: “Non credo che il Milan possa lottare fino alla fine per lo scudetto” - immagine 1
Riccardo Montolivo, ex capitano e giocatore del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Skysport dopo Parma-Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nella serata di ieri, il Milan è sceso in campo per l'ultima volta prima della sosta delle Nazionali. Il match ha sollevato non poche polemiche, visto il risultato 'negativo' preso dai rossoneri, con una prestazione sicuramente sottotono rispetto al solito. Riccardo Montolivo, ex capitano e giocatore del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Skysport dopo Parma-Milan, partita finita con un pareggio (2-2) grazie ai gol di Saelemaekers e Leao, quest'ultimo su rigore. L'ex rossonero si è soffermato a parlare proprio di Saelemaekers, per poi spostarsi alla lotta scudetto. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Montolivo su Saelemaekers

—  

Su Saelemaekers: "Saele? E' rientrato benissimo al Milan. E' un equilibratore, mette spesso una pezza di qua e una di là, ma è anche uno che si propone".

Le parole sulla corsa scudetto: "Per me se lo giocheranno Napoli e Inter. Non credo che il Milan possa lottare fino alla fine, si giocherà il quarto posto con Roma e Juventus".

